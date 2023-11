information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 14:03

Au Rwanda, le gouvernement lutte contre les mines illégales. Plusieurs centaines d’ouvriers sont morts ces dernières années sur des chantiers non déclarés. Kigali veut moderniser l’exploitation de ses nombreux gisements en attirant les investisseurs étrangers. Les autorités affirment que le pays possède d’importantes réserves de lithium et d’autres métaux rares, utilisés dans l’électronique et de nombreuses industries.