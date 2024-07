Rwanda : dernier jour de campagne, Paul Kagamé brigue un 4e mandat et défend son bilan

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 13:53

Ce vendredi marque le dernier jour de campagne au Rwanda. Le pays organise lundi 15 juillet ses élections présidentielle et législatives. Le président Paul Kagame a multiplié les grands meeting en défendant son bilan économique, et il est presque assuré d'être réélu pour un quatrième mandat à la tête du pays, qu'il tient d'une main de fer depuis la fin du génocide de 1994. Son hégémonique parti, le Front patriotique rwandais (FPR), et ses alliés devraient également sortir vainqueurs des législatives. L’analyse de Clément Di Roma, correspondant de France 24 à Kigali.