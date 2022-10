Royaume-Uni : le gouvernement fait marche arrière sur sa mesure fiscale phare

information fournie par France 24 • 03/10/2022 à 10:42

Le ministre des Finances britannique Kwasi Kwarteng a annoncé lundi matin renoncer à la baisse d'impôt sur le revenu pour les plus riches dévoilée il y a une dizaine de jours. La suppression de la tranche d'impôt à 45 % pour les plus riches était la mesure la plus controversée de son projet de budget rectificatif. Le Royaume-Uni avait été plongé dans une violente crise financière après l'annonce de ce plan, les marchés estimant que ce budget n'était pas financé.