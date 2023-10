Robert Fico remporte les législatives en Slovaquie : "On peut faire des analogies avec Viktor Orbán"

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 12:37

Le candidat populiste Robert Fico a remporté les élections législatives en Slovaquie, mais il devra toutefois trouver des alliés s'il veut parvenir à former un nouveau gouvernement. Le parti populiste compte mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine et critique l'UE et l'Otan. Pendant la campagne, M. Fico, âgé de 59 ans, a notamment promis que la Slovaquie n'enverrait pas "une seule munition" à l'Ukraine et a appelé à de meilleurs liens avec la Russie.