information fournie par Boursorama • 05/06/2024 à 11:08

180 fonds et 65 milliards d'euros d'encours pour la thématique climat qui fait du surplace depuis le début de l'année en Bourse : comment expliquer ces performances ? Le risque climatique est-il désormais l'une des plus grandes menaces pour nos économies et les marchés ? L'analyse de Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur Ofi Invest Asset Management : Suivez notre actualité.