Révolution verte en Californie : une transition énergétique gagnante

information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 14:34

La COP26 touche à sa fin à Glasgow. En attendant les résultats de cette conférence, nous vous emmenons en Californie, l'État américain le plus peuplé et très représenté à cette conférence. C'est aussi le bon élève en matière de réduction des gaz à effet de serre. La Californie mise sur les énergies propres pour atteindre, d'ici à 2045, 100 % d'électricité propre et peu chère. La chose semble en bonne voie. Reportage de nos correspondants, Valérie Defert et Pierrick Leurent.