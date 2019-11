Retraite : comment éviter la rente viagère sur un Article 83 ?

Le Revenu Vidéo • 26/11/2019 à 16:06

L'article 83 se déboucle en rente viagère. Mais avec l'arrivée du nouveau Plan d'épargne retraite (le PER), il est possible d'y remédier grâce à une astuce. Explications.

Comme pour le Perp ou le contrat Madelin, l'article 83 se déboucle obligatoirement en rente viagère. On le sait tous, les Français n'en sont pas friands. Mais il est possible d'y remédier et de bénéficier d'une sortie en capital.

Pour cela une double opération de transfert doit avoir lieu. Dans un premier temps il faut transformer son article 83 en Perp (plan d'épargne retraite populaire). La règlementation le permet jusqu'au 1er octobre 2020. Il faut toutefois ne plus être tenu d'y adhérer, c'est-à-dire avoir quitté son entreprise.

Ne tardez pas car les délais de transfert sont très longs (l'assureur a quatre mois maximum pour effectuer le transfert).

Il convient ensuite de transférer le Perp (alimenté ici par l'article 83) dans le compartiment individuel du nouveau Plan d'épargne retraite (PER) qui, lui, autorise une sortie en capital.