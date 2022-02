Retrait de Barkhane : l'amertume des familles de soldats français tués au Mali

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 12:21

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba. Après neuf ans de présence, les soldats français doivent quitter le pays dans un délai de quatre à six moi pour se redéployer notamment au Niger. Cinquante-neuf soldats français sont morts au Sahel dont cinquante-deux au Mali. Pour leurs familles, la fin de l'opération Barkhane est difficile à accepter.