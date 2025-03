information fournie par France 24 • 12/03/2025 à 23:57

Y aura t-il des négociations directes entre Kinshasa et le M23? L'Angola, le pays médiateur dans le conflit de l'est de la RDC, a fait savoir que ces discussions directes entre une délégation congolaise et le M23 sont attendu dès le 19 mars. L’annonce a surpris d’autant que Félix Tshisekedi refusait jusqu’ici de discuter avec ce groupe armé.