Reportage exclusif : guerre et crise au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique

information fournie par France 24 • 04/08/2023 à 11:08

C'est un document rare, tourné au Yémen, pays en guerre depuis plus de 8 ans et touché par une grave crise économique, notamment en raison de deux monnaies concurrentes. Il y a quelques jours, l’Arabie saoudite a annoncé une aide de plus d'un milliard de dollars au gouvernement légitime pour soutenir son économie. Nos envoyés spéciaux Edouard Dropsy et Nabeel Alawzari se sont rendus à Marib pour ce reportage FRANCE 24.