Reportage exclusif : En immersion avec la police anti-gang d'Haïti, en plein chaos

27/05/2024

Depuis le mois de février, Haïti a replongé dans une spirale de violence. La population se retrouve coincée entre la police et les gangs, qui ont pris le contrôle de larges pans du territoire. Environ 80% de la capitale Port-au-Prince est désormais occupée par des bandes armées. La police anti-gang, seule force à tenter de reprendre le contrôle des quartiers, manque cruellement de moyens et est elle-même régulièrement accusée de corruption. Nos envoyés spéciaux, Roméo Langlois et Catherine Norris Trent, ont suivi une unité d’élite dans les rues dévastées de Port-au-Prince. Reportage exclusif.