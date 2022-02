REPLAY - Boris Johnson s'exprime sur l'invasion militaire russe en Ukraine

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 18:45

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février le début d'une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre britannique avait qualifié le président russe de "dictateur" et promis des sanctions occidentales "massives" pour faire échouer l'"entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine". Cet après-midi, il renouvelle son soutien au peuple ukrainien devant les députés britanniques.