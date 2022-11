Rencontre entre E. Macron et K. Tokaïev : Paris veut renforcer ses liens avec le Kazakhstan

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 13:22

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev est en visite à Paris mardi 28 et mercredi 29 novembre pour renforcer les liens entre la France et ce pays d'Asie centrale, une région hautement stratégique que Paris et l'Europe ne veulent pas laisser aux influences russes, chinoises, turques ou américaines. Michaël Levystone, chercheur à l'Institut français des relations internationales, était sur le plateau de France 24 pour évoquer le sujet.