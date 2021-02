Rencontre avec Mory Sacko, étoile filante de la gastronomie

France 24 • 02/02/2021 à 11:41

Poulet yassa revisité, rumsteak de bœuf macéré au beurre de karité et saucé maté au tamarin ou encore turbot et plantain sauce shito... La carte de Mory Sacko s'inspire de ses origines africaines, d'un twist de Japon et de son savoir-faire acquis dans les palaces français. A seulement 28 ans, ce jeune chef vient de décrocher une étoile au guide Michelin pour son premier restaurant parisien, "MoSuke". Avec bonne humeur, il nous parle de son style culinaire, de ses plats signatures et de ses produits fétiches.