Réchauffement avec Israël : la communauté juive des Émirats sort de l'ombre

France 24 • 26/11/2020 à 17:03

Un peu plus de deux mois après la signature des accords dits d'Abraham entre les Émirats Arabes Unis et Israël, un premier vol a relié ce jeudi 26 novembre Dubaï à Tel Aviv. L'ouverture des frontières signe la fin d'un tabou qui devrait profiter aux deux pays : aux Émirats, la communauté juive peut désormais pratiquer sa foi au grand jour, de même que les touristes israéliens désireux de visiter les Émirats peuvent le faire. Côté économie, les deux pays parient sur des échanges allant jusqu'à 4 milliards de dollars par an. Reportage à Dubaï, la capitale économique des Émirats.