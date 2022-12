RD Congo : la menace des rebelles du M23 plane de nouveau sur Goma

information fournie par France 24 • 22/12/2022 à 15:08

En novembre 2012, les rebelles du M23 prenaient le contrôle de Goma et l'occupaient pendant une dizaine de jours. Dix ans plus tard, ils sont à nouveau à proximité de la capitale de la province du Nord-Kivu. Des affrontements ont été signalés à Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres, ainsi que dans le territoire de Rutshuru et du Nyiragongo. Des dizaines de milliers de civils sont à nouveau pris au piège. Les pressions diplomatiques s’accentuent sur le Rwanda, accusé par Kinshasa et plusieurs capitales occidentales de soutenir le M23.