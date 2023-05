information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 11:09

Des membres du gouvernement de Kinshasa se sont rendus mardi 9 mai à Nyamukubi et Bushushu, villages dévastés par les inondations qui ont fait plus de 400 morts au Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils ont apporté des cercueils et de l'aide aux sinistrés. Plus de 5.500 personnes sont toujours portées disparues.