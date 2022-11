Rapport de l'OIT : "le marché mondial du travail va continuer à se détériorer"

information fournie par France 24 • 01/11/2022 à 12:12

Conséquences du conflit ukrainien et d'autres crises, le chômage et les inégalités dans le monde devraient continuer à augmenter, selon le dernier rapport de l'Observatoire de l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette détérioration concerne à la fois les créations d’emplois et la qualité des emplois. Au-delà du dramatique coût humain, la guerre en Ukraine détériore très fortement le marché du travail dans le pays.