information fournie par France 24 • 25/08/2023 à 12:08

Plus de 60 sénégalais sont morts à bord d'une embarcation clandestine qui tentait de rejoindre l'Europe. Les 38 rescapés qui avaient échoué au cap vert ont été rapatriés au Sénégal ce lundi. A Fass Boye, village d'où ils sont tous originaires, c'est l'émoi et la consternation. Un reportage FRANCE 24 de Sarah Sakho et Elimane Ndao.