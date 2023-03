information fournie par France 24 • 16/03/2023 à 12:20

Les invitées du jour sont toutes deux des Franco-iraniennes qui pratiquent des arts interdits aux femmes dans leur pays d’origine : la danse et le chant. Rana Gorgani et Ariana Vafadari racontent les six mois de tumulte et de contestation que vient de vivre l'Iran, depuis la mort de Mahsa Amini, décédée le 16 septembre 2022 après son interpellation par la police des mœurs pour un "voile mal porté".