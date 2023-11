information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 14:01

Malgré l’évacuation de Palestiniens, d’étrangers et de binationaux ce mercredi 1er novembre via le terminal de Rapha, beaucoup de personnes sont toujours bloquées dans la bande de Gaza, dans une situation sanitaire précaire. Quels sont les risques, les maladies encourus ? Pour Benoît Carpentier, responsable communication de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, invité de France 24, "on peut effectivement mourir de la contamination de l’eau."