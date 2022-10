information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 18:21

Né en Afrique du Sud il y a 51 ans, le passionné de physique Elon Musk ajoute une corde à son arc. Après les véhicules électriques (Tesla), le solaire (SolarCity), les modes de transports (Hypeloop) et les fusées (Space X), l'homme le plus riche du monde en devient le plus influent. Jusqu'à réintégrer sur le réseau social Donald Trump qui en avait été banni début 2021 ?