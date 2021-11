Qui veut attenter à la vie du Premier ministre irakien?

information fournie par France 24 • 09/11/2021 à 10:29

Après avoir réchappé dimanche d'une tentative d'assassinat au drone piégé, le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a déclaré "bien connaître" les auteurs de cette attaque. Jusqu'où mènera la crise sociale, et désormais politique, que traverse l'Irak à l'ombre de l'influent voisin iranien ? Anne Nivat, grand reporter, et Gauthier Rybinski chroniqueur international de la rédaction de France 24, vont plus loin. Ils réagissent aussi à la levée du "travel ban" aux États-Unis, synonyme de reprise du tourisme outre-Atlantique.