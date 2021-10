information fournie par France 24 • 07/10/2021 à 16:41

Le Nobel de littérature a sacré jeudi le romancier Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle, pour ses récits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l'Est et le destin difficile des réfugiés coincés entre deux mondes. Laure Manent, journaliste culture à FRANCE 24, retrace le parcours Abdulrazak Gurnah.