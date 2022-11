information fournie par France 24 • 10/11/2022 à 11:04

C'est un projet de plus en plus décrié par les ONG : le projet EACOP. Le pipeline chauffé le plus long du monde. Sa construction devrait bientôt commencer, pour acheminer du pétrole brut entre l'Ouganda et la Tanzanie, mais de, nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer des conséquences désastreuses sur l'environnement et les populations locales.