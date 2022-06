Procès des attentats de novembre 2015 : "il y aura toujours des zones d’ombre"

information fournie par France 24 • 30/06/2022 à 14:10

Le verdict des attentats du 13-novembre rendu après 10 mois de procès et 6 ans d’instruction questionne toujours. Arriverons-nous à comprendre les attentats et la radicalisation des accusés ? Percerons-nous les zones d’ombre qui subsistent ? Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur Moyen-Orient relations euro-arabes / terrorisme et radicalisation, invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : "l’objectif était de décortiquer et de comprendre".