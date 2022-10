information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 11:50

La première est anglaise, se bat pour un monde et une mode plus propres. La deuxième est australienne, créatrice de lingerie, artiste plasticienne. La mode lui a fait du mal et l'a, dans le même temps, sauvée. La troisième est ukrainienne et, pour elle, il est hors de question de lâcher ses racines. Stella McCartney, Michaela Stark et Lilia Litkovska ne céderont pas un pouce devant l’oppression, sous toutes ses formes.