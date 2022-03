information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 20:21

À 12 jours du premier tour, "Mardi politique" change de formule. Des journalistes de la presse nationale et internationale nous donnent leurs regards sur la campagne présidentielle. Roselyne Febvre reçoit Aysegul Sert, journaliste indépendante américaine d'origine turque et enseignante à Sciences Po, Paolo Levi, correspondant en France pour l'agence italienne Ansa, et Pascal Jalabert, éditorialiste politique.