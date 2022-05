information fournie par France 24 • 26/05/2022 à 11:10

Mathieu Sapin et Kokopello font partie d'une équipe de six dessinateurs auteurs de l'album "Carnets de campagne" . Pendant plusieurs mois, ils ont suivi les candidats à l’élection présidentielle française 2022. Un récit drôle et surprenant, entre anecdotes croustillantes, "offs" et coulisses d’une campagne rythmée, notamment, par la guerre en Ukraine.