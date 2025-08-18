Les bureaux de vote de La Paz commencent à dépouiller les bulletins lors des élections les plus suivies de Bolivie depuis vingt ans, alors que les candidats de droite semblent prêts à prendre le pouvoir pour la première fois depuis 2005. Le scrutin, qui concerne la présidence ainsi que les deux chambres du parlement, se déroule dans un contexte de crise économique profonde, avec une inflation annuelle proche de 25% et de sévères pénuries de carburant et de dollars, la monnaie dans laquelle la plupart des Boliviens conservent leurs économies. IMAGES
Présidentielle en Bolivie: début du dépouillement à La Paz
