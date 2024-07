information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 10:25

Il espérait avoir enrayé la fronde mais Joe Biden faisait face mercredi 10 juillet à une nouvelle poussée de pression, de la part de membres de son parti et même de George Clooney, qui lui a demandé de quitter la course à la Maison Blanche. "J'aime Joe Biden. Mais il nous faut un autre candidat", écrit l'acteur, réalisateur et producteur dans une contribution solidement argumentée pour le New York Times.