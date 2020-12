France 24 • 07/12/2020 à 15:57

Les Ghanéens sont appelés aux urnes le 7 décembre pour élire leur prochain président parmi douze candidats en lice. Des élections législatives auront lieu au même moment. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, candidat à un second et dernier mandat, s'oppose une nouvelle fois à son prédécesseur, John Mahama Dramani. Les deux candidats s'étaient déjà affrontés dans les urnes en 2012 et en 2016.