information fournie par France 24 • 22/07/2024 à 07:52

A la Une de la presse, ce lundi 22 juillet, les réactions des quotidiens américains et étrangers au désistement de Joe Biden en faveur de Kamala Harris dans la course à la présidentielle. La victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France, et le maillot vert de l’Erythéren Biniam Girmay.