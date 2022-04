information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 11:15

A 13 jours du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont besoin de convaincre une partie des électeurs de gauche, et notamment de ceux de Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire arrivé troisième avec 21,95% des voix. Quelle est leur stratégie ?