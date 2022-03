Présidentielle 2022 : la souveraineté énergétique en question

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 18:25

La guerre en Ukraine fait flamber les cours du pétrole et du gaz. Elle replace aussi la question de la souveraineté énergétique au cœur du débat économique de la présidentielle française. Dans ce numéro d'Éco de campagne, Line Rifaï fait le point sur la situation avec Francis Perrin, spécialiste des problématiques énergétiques. Et nos voisins européens, que font-ils pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes ? Direction Bruxelles et Berlin pour en parler avec nos correspondantes.