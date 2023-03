Poutine - Xi Jinping : amis indéfectibles ? La visite du président chinois à Moscou se poursuit

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 20:26

Xi Jinping est en Russie ! Vladimir Poutine a accueilli le président chinois pour un sommet consacré au conflit en Ukraine et aux relations bilatérales entre Moscou et Pékin. Les deux chefs d'État ont mis en scène leur entente forgée sur leur rivalité réciproque face à l'Occident. Le président russe s'est dit prêt à discuter d'un plan de paix sur l'Ukraine présenté par Pékin. En Ukraine justement, le Premier ministre japonais a effectué une visite à Boutcha et Kiev, qualifiée d'"historique".