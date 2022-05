Poursuites judiciaires contre Alpha Condé : en Guinée, les familles attendent justice

information fournie par France 24 • 19/05/2022 à 00:08

En Guinée, les poursuites judiciaires engagées par la société civile contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts cadres pour crime de sang, sont accueillies ave espoir par les familles qui ont perdu un membre dans les manifestations réprimées sous son régime. Il y aurait eu plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés. Pour les soutiens de l'ancien président, ceci n'est qu'une machination pour anéantir le parti d'Alpha Condé. Reportage de Sarah Sakho et Malick Diakité.