Pour les 5 ans du Brexit, les Britanniques se rapprochent-ils de l’UE ?

information fournie par France 24 • 31/01/2025 à 12:13

Les Britanniques sont sortis de l’Union européenne il y a 5 ans tout juste. Mais cet anniversaire au 1er février aura lieu dans une atmosphère qui a changé : les bénéfices supposés du Brexit se font encore attendre, à tel point que plus de 55 % des citoyens regrettent cette sortie. Ils ont d'ailleurs baptisé ce phénomène, non sans humour, le “Regrexit”. Les conservateurs, responsables d’avoir convoqué et perdu le référendum sur la question en 2016, puis d’avoir négocié avec l’UE un divorce très dur, ont été renvoyés dans leur foyer aux dernières élections de juillet.