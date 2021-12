information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 10:58

C’est devenu la ligne de front dans la nouvelle Guerre froide qui semble opposer l’occident à la Russie et ses satellites. La Pologne, considérée hier encore comme le trouble-fête de l’Europe, est désormais cause commune des 27. Comment préserver le territoire polonais des coups de boutoir de la Biélorussie ? Défendre l’espace européen, est-ce s’aligner sur la politique polonaise, notamment vis-à-vis des migrants ? Les réponses de nos reporters et de notre grand témoin.