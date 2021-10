Pollution automobile : l’Europe passe à la vitesse supérieure

information fournie par France 24 • 29/10/2021 à 15:51

Dès l’ouverture de la COP26 à Glasgow, le 31 octobre, les 27 entendent faire figure de leaders contre le réchauffement climatique, avec des objectifs chiffrés : une réduction imposée de 55 % des gaz à effet de serre en 2030 comparé à 1990. Pour y parvenir, la Commission a annoncé la fin des voitures thermiques dès 2035. Les lobbies automobiles montent au créneau, avec une première bataille, celle de la future norme Euro 7 de l’UE, qui fixe des limites maximales d’émission de polluants pour les véhicules neufs. Avec cette nouvelle norme, des polluants jusqu’ici ignorés seront pris en compte comme les particules ultra fines ou le protoxyde d’azote. Mais rien n’est joué : des industriels et certains pays, dont la France et l'Allemagne, tentent d’assouplir la norme et de la vider de sa substance.