information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 18:19

La campagne de l’entre-deux tour bat son plein. Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les déplacements et tentent, l’un et l’autre, de rallier l’électorat de Jean-Luc Mélenchon.

Marc Perelman, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur, Jean-Marie Colombani, en parlent avec Lydia Guirous, éditorialiste et essayiste, David Revault-d'Allonnes du JDD et Stewart Chau, directeur des études politiques à l'institut Vivavoice.