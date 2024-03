information fournie par France 24 • 11/03/2024 à 20:59

Sur la photo qu'elle a publiée à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, Kate apparaît tout sourire avec ses enfants George, Louis et Charlotte. C'est sa première apparition depuis Noël et son intervention chirurgicale : l'image est censée rassurer sur l'état de santé de la Princesse. Mais la découverte de nombreuses retouches sur la photo a déclenché une polémique sur la sincérité de la famille royale dans sa communication et sur la déontologie des plus grandes agences de presse.