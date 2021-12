Placements ISR : comment s’y retrouver dans le maquis des réglementations ?

information fournie par Boursorama • 14/12/2021 à 15:58

Les fonds ESG pèsent de plus en plus lourd dans le total des actifs sous gestion dans le monde. Afin d'éviter le greenwashing une réglementation européenne émerge. Apporte-t-elle vraiment plus de transparence aux investisseurs ? Les explications de Laure Villepelet, Directrice ESG et RSE chez Tikehau Capital.

