Pierre Assouline : "Comment écrire" est une sorte de making-of de la création littéraire

information fournie par France 24 • 22/12/2024 à 14:36

Dans Premières cette semaine, rencontre avec Pierre Assouline. L'écrivain, romancier, journaliste, critique littéraire et membre de l'Académie Goncourt depuis 2012 partage dans son dernier essai publié aux éditions Albin Michel "Comment écrire" les secrets de fabrication littéraire et les conseils d'écriture des plus grands écrivains français et étrangers, contemporains ou disparus. Comme il y eut en son temps le remarquable "Pourquoi écrire ?" de l'immense écrivain américain Philip Roth, il y a désormais le "Comment écrire" de Pierre Assouline. Découvrez le making-of aussi mystérieux que stimulant de la littérature mondiale.