France 24 • 04/03/2021 à 15:00

Philippe Bohn, a lancé "The Airline Club", une plateforme en ligne qui met en relation acheteurs et vendeurs d'avions (et d'autres produits et services aéronautique). Dans cet entretien, l'ancien directeur général d'Air Sénégal, relate l'impact du Covid-19 sur l'industrie aéronautique et évoque l'avenir du transport aérien.