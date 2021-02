Petra De Sutter, Vice-PM belge : "Évitons le nationalisme vaccinal, comme partout dans le monde"

France 24 • 05/02/2021 à 17:20

Cette semaine, "Ici l'Europe" se tourne vers la Belgique. Ce pays de 11,5 millions d'habitants, et dont la capitale, Bruxelles, est aussi celle de l'Union européenne, a été le premier à être endeuillé par l'épidémie de Covid-19. Il est aussi violemment touché par la crise économique, donc très soutenu par l'Union européenne pour sa relance. Nous en parlons avec Petra De Sutter, vice-Première ministre d'un gouvernement formé il y a quatre mois et composé d'une large coalition de sept partis, de droite et de gauche en passant par l'écologie.