Paulin Basinga : "La philanthropie a sa place" face au Covid-19

France 24 • 02/03/2021 à 11:48

L'épidémie de Covid-19 est un test majeur pour la solidarité mondiale, et c'est justement le principe du système Covax, qui vient officiellement d'être lancé au Ghana et en Côte d'Ivoire. Financé par des fonds internationaux, il doit permettre aux pays pauvres de vacciner leur population contre le coronavirus, avec 2 milliards de doses livrées en 2021. Cela sera-t-il suffisant ? Et équitable ? Réponses avec l'invité de Paris Direct, Paulin Basinga, directeur Santé Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates.