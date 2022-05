Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie : "Un embargo européen sur le pétrole russe est possible"

information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 11:51

Le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, était l'invité de France 24 depuis Davos. Il est revenu sur les dernières discussions au sein de l'Union européenne concernant un embargo sur le pétrole russe. Selon lui, un accord reste possible au cours du prochain sommet européen des 30 et 31 mai, mais il n'est pas certain. Il s'est aussi exprimé sur le risque de récession et le niveau de l'inflation qui devrait, selon lui, baisser à la fin de l'année.