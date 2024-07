Panne informatique : un bug à l'ampleur inédite et aux conséquences mondiales

information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 16:23

Le problème à l'origine de la panne informatique qui paralyse, vendredi 19 juillet, de nombreuses entreprises partout dans le monde est "identifié" et "en cours de correction", a annoncé le patron de CrowdStrike, groupe américain de cybersécurité. L'impact est mondial et l'ampleur sans précédent. Les défaillances ont affecté des entreprises australiennes telles que la chaîne de télévision ABC, des chaînes de supermarchés, le plus grand opérateur ferroviaire britannique, la Bourse de Londres, des banques, de nombreux aéroports ou encore le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris. L'analyse de Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité et en risques.