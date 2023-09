information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 10:49

Joe Biden et les autres dirigeants du G20 sont attendus à New Delhi à partir de vendredi, leur hôte, le Premier ministre Narendra Modi, espérant faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde et faciliter le dialogue sur l'Ukraine ou le réchauffement climatique en l'absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine. Les précisions d'Alban Alvarez, correspondant pour France 24 en Inde.